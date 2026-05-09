Рейтинг@Mail.ru
Казахстан и Узбекистан имеют быстрорастущие экономики, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 09.05.2026
Казахстан и Узбекистан имеют быстрорастущие экономики, заявил Путин

Путин: Казахстан и Узбекистан обладают быстрорастущими экономиками

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-конференция президента Владимира Путина
Пресс-конференция президента Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-конференция президента Владимира Путина
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что Казахстан и Узбекистан обладают быстрорастущими экономиками.
  • У России с Казахстаном и Узбекистаном есть планы инвестиционного характера.
  • Путин отметил, что на первый план выходят отношения России с ближайшими союзниками и партнерами, среди которых — Беларусь, Казахстан и Узбекистан.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода заявил, что Казахстан и Узбекистан обладают быстрорастущими экономиками, у России с этим странами есть в том числе планы инвестиционного характера.
"То же самое и с Казахстаном, Узбекистаном - быстрорастущие экономки. У нас хорошие планы, в том числе и инвестиционного характера", - сказал президент.
Путин отметил, что в рамках переговоров шла речь о двухсторонних отношениях. На первый план здесь выходят отношения России с ближайшими союзниками.
"Конечно, мы говорили о двусторонних отношениях. Здесь на первый план, конечно, выходят наши отношения с ближайшими нашими союзниками и партнерами: это Белоруссия, Казахстан, Узбекистан", - сказал президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Путин рассказал, от чего зависит состояние мировой экономики
Вчера, 21:54
 
РоссияКазахстанУзбекистанВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала