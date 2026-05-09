Казахстан и Узбекистан имеют быстрорастущие экономики, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода заявил, что Казахстан и Узбекистан обладают быстрорастущими экономиками, у России с этим странами есть в том числе планы инвестиционного характера.
"То же самое и с Казахстаном, Узбекистаном - быстрорастущие экономки. У нас хорошие планы, в том числе и инвестиционного характера", - сказал президент.
"Конечно, мы говорили о двусторонних отношениях. Здесь на первый план, конечно, выходят наши отношения с ближайшими нашими союзниками и партнерами: это Белоруссия, Казахстан, Узбекистан", - сказал президент.