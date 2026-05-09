Путин заявил о мужестве зарубежных лидеров, приехавших на День Победы - РИА Новости, 09.05.2026
21:27 09.05.2026 (обновлено: 21:56 09.05.2026)
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные лидеры, приехавшие на День Победы в Москву, проявили мужество.
  • По словам Путина, лидеры не знали об инициативе Трампа о перемирии и обменах до своего приезда.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Приехавшие на День Победы в Москву зарубежные лидеры проявили мужество, с учетом заявлений Киева, заявил президент России Владимир Путин.
"Те, кто приехал, безусловно, проявили в известной степени мужество, личное, потому что ведь им стало известно об определенных договоренностях, в том числе и об инициированных президентом (США Дональдом - ред.) Трампом увеличении дней перемирия, об обменах и так далее. То есть им стало известно о разрядке этой ситуации только после того, как они приехали", - сказал Путин на пресс-подходе.
"И не зная об этом, они, тем не менее, приняли решение быть здесь. Это заслуживает особого уважения. Но повторяю, то, что кого-то нет, ничего здесь особенного мы не видим", - добавил глава государства.
Накануне помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
Минобороны РФ ранее сообщило, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина 8-9 мая объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. В заявлении также говорится, что ВС РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы.
После этого МИД России нотой в адрес всех аккредитованных в России дипломатических миссий и представительств еще раз обратился к властям зарубежных стран и руководству международных организаций с настоятельным призывом с максимальной ответственностью отнестись к заявлению Минобороны и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также своих граждан.
