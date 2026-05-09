Москва не получала предложений от Киева по обмену пленными, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Москва еще не получала никаких предложений от Киева по обмену пленными, заявил президент России Владимир Путин.
Президент отметил, что Россия сразу поддержала предложение президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной и обмене пленными.
Он рассказал, что российская сторона еще 5 мая передала украинской стороне предложение об обмене и направила на Украину список из 500 украинских военнослужащих, находящихся в России. По словам Путина первоначальная реакция Киева "была такая, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть, не все 500, может быть 200", а потом они "сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену".
"Рассчитываем на то, что в данном случае всё-таки украинская сторона отреагирует на предложение президента Соединённых Штатов", - добавил глава российского государства.
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
Киев не готов к обмену пленными, заявил Путин
Вчера, 21:09