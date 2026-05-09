16:46 09.05.2026 (обновлено: 17:29 09.05.2026)
Путин продолжил серию международных встреч переговорами с президентом Лаоса

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин встретился с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
  • Лидер Лаоса прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
  • В состав российской делегации на переговорах вошли представители различных министерств и ведомств.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжил серию международных контактов в День Победы встречей с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, передает корреспондент РИА Новости.
Лидер Лаоса в числе других иностранных гостей прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Стороны в ходе переговоров в Москве обсудят дальнейшее всестороннее развитие отношений. Россия и Лаос поддерживают многолетние дружеские связи и регулярный политический диалог, в том числе на высшем уровне. Путин и Сисулит встречались в минувшем июле, когда президент Лаоса посещал Россию с официальным визитом. Во время той встречи Сисулит сообщил, что по случаю 65-летия установления дипломатических отношений Лаос намерен подарить России пару слонов.
Путин называет президента Лаоса близким другом России. Сисулит часто бывал в стране, получил педагогическое образование в Ленинграде, хорошо знает русский язык и культуру России.
Кроме того, страны развивают кооперацию в сфере образования и подготовки кадров. За годы сотрудничества в России прошли обучение более 8 тысяч гражданских специалистов для Лаоса. Путин ранее подчеркивал, что российская сторона готова продолжать эту работу и увеличивать квоту для лаосских студентов.
Президент России обращал внимание и на активное развитие торгово-экономических отношений, рост товарооборота, а также особо отмечал сотрудничество двух стран на международных площадках и интерес Лаоса к работе с БРИКС.
В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак, глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр просвещения Сергей Кравцов, Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, глава "Росатома" Алексей Лихачев, замминистра обороны Василий Осьмаков.
