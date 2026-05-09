Путин поблагодарил короля Малайзии за визит в Москву

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил короля Малайзии султана Ибрагима за визит в Москву ко Дню Победы.
Король Малайзии прибыл в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В предыдущий раз лидеры встречались в конце января в Санкт-Петербурге во время частного визита султана Ибрагима в Россию.
"Позвольте мне выразить вам слова благодарности за то, что вы нашли возможность, нашли время приехать в Россию, и вместе с нами отметить День Победы - день, к которому мы относимся очень трепетно, вспоминаем в этот день о жертвах, которые были принесены нашей страной, да и всем человечеством в борьбе с коричневой чумой, в борьбе с нацизмом", - сказал Путин в ходе встречи с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.