17:23 09.05.2026
Путин поблагодарил короля Малайзии за визит в Москву ко Дню Победы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим во время встречи в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поблагодарил короля Малайзии султана Ибрагима за визит в Москву ко Дню Победы.
  • Король Малайзии прибыл в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил короля Малайзии султана Ибрагима за визит в Москву ко Дню Победы.
Король Малайзии прибыл в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В предыдущий раз лидеры встречались в конце января в Санкт-Петербурге во время частного визита султана Ибрагима в Россию.
"Позвольте мне выразить вам слова благодарности за то, что вы нашли возможность, нашли время приехать в Россию, и вместе с нами отметить День Победы - день, к которому мы относимся очень трепетно, вспоминаем в этот день о жертвах, которые были принесены нашей страной, да и всем человечеством в борьбе с коричневой чумой, в борьбе с нацизмом", - сказал Путин в ходе встречи с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.
Верховный правитель Малайзии назвал Россию своим вторым домом
РоссияМалайзияМоскваВладимир ПутинДень Победы — 2026
 
 
