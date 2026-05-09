Путин встретился с верховным правителем Малайзии в Кремле
15:40 09.05.2026 (обновлено: 17:18 09.05.2026)
Путин встретился с верховным правителем Малайзии в Кремле

Путин провел в Кремле встречу с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин побеседовал с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Король Малайзии прибыл в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Переговоры Путина и верховного правителя Малайзии шли в формате тет-а-тет. В предыдущий раз они встречались в конце января в Санкт-Петербурге во время частного визита султана Ибрагима в Россию.
Малайзия, как подчеркивали в Кремле, выступает надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Между странами налажен регулярный политический диалог, поддерживаются устойчивые торгово-экономические отношения. В основе российского экспорта в Малайзию – нефть и нефтепродукты, продукция химической промышленности, металлы, продовольственные товары и сельхозсырье, а импорт включает машины, оборудование и транспортные средства, продовольствие и продукцию химпрома.
Важным направлением сотрудничества двух стран остается высшее образование, малайзийские студенты проходят обучение в РФ. За последнее десятилетие российские вузы подготовили около 7 тысяч специалистов из этой страны, большая часть студентов обучалась на коммерческой основе по медицинским специальностям. Малайзия также стала популярным туристическим направлением, в минувшем году страну посетили около 140 тысяч россиян, отмечали в пресс-службе президента России.
Президент России Владимир Путин и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим во время встречи в Москве
