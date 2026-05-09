Путин рассказал о развитии торгово-экономических связей России и Малайзии

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Торгово-экономические связи России и Малайзии развиваются, есть все предпосылки преодолеть небольшое снижение товарооборота, заявил президент России Владимир Путин.
"Развиваются торгово-экономические связи, мы отмечаем, что есть некоторая корректировка, небольшое снижение объемов (товарооборота - ред.), но полагаю, что в целом нам эту тенденцию, безусловно, удастся преодолеть в ближайшее время, для этого есть все предпосылки", - сказал Путин на встрече с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.
Король Малайзии прибыл в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В предыдущий раз лидеры встречались в конце января в Санкт-Петербурге во время частного визита султана Ибрагима в Россию.