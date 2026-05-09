Путин выразил надежду на развитие отношений с Малайзией

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом выразил надежду, что отношения двух стран будут развиваться поступательно.
Король Малайзии прибыл в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В предыдущий раз лидеры встречались в конце января в Санкт-Петербурге во время частного визита султана Ибрагима в Россию.
"Я хочу вас поблагодарить еще раз за то, что вы вместе с нами, выразить надежду на то, что отношения между нашими государствами будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор", - сказал российский лидер.
В Малайзии прошел "Бессмертный полк"
Вчера, 12:32