Краткий пересказ от РИА ИИ
- Daily Express описала слова Владимира Путина во время выступления на параде в День Победы как сенсационные, подчеркнув, что российский лидер сделал миру предупреждение.
- Глава государства заявил, что победа всегда была и всегда будет за Россией.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Путин в ходе своей речи на параде в День Победы сделал предупреждение, говоря о победе России, пишет Daily Express.
Глава государства во время своего выступления заявил, что победа всегда была и всегда будет за Россией.
«
"Путин сделал миру предупреждение", — говорится в публикации.
Издание также описало слова российского лидера как сенсационные.
В Москве 9 мая прошел военный парад на Красной площади, посвященный 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. Затем в Кремле состоялся торжественный прием. В нем приняли участие зарубежные лидеры, в числе которых главы Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии. Среди других иностранных гостей — президент Лаоса, верховный правитель Малайзии, премьер Словакии, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины, председатель Народной скупщины этой страны и глава партии "Союз независимых социал-демократов".
Дмитриев поздравил россиян с Днем Победы
Вчера, 13:36