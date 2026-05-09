МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не допускать пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала в отношении нацистских преступников.
"Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. Наш долг - не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала, не имеют срока давности", - сказал он на торжественном приеме по случаю Дня Победы в Кремле.