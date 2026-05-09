11:48 09.05.2026 (обновлено: 12:00 09.05.2026)
Путин призвал не допускать пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Владимир Путин проводит прием в Кремле для глав иностранных делегаций в День Победы
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин призвал не допускать пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала.
  • Он подчеркнул важность пресечения попыток фальсификации событий Второй мировой войны и героизации нацистов.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не допускать пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала в отношении нацистских преступников.
"Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. Наш долг - не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала, не имеют срока давности", - сказал он на торжественном приеме по случаю Дня Победы в Кремле.
Нацисты виновны в гибели миллионов мирных жителей, заявил Путин
