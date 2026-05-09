Русская сила духа особенно проявляется в трудные времена, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что русская сила духа особенно проявляется в трудные времена.
- Президент отметил, что преданность родине — это высшая правота, способная сплотить миллионы людей.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Русский характер и сила духа в трудные времена проявляются с особой мощью, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли всё, кроме одного - того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для отечества времена", - сказал Путин, выступая на параде Победы 9 мая.
Он отметил, что народ показал, что преданность родине - это высшая правота, способная сплотить миллионы людей.
"Мы помним беспримерную офицеров, самотяженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села. Фронт и тыл были едины", - добавил Путин.