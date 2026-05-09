Русская сила духа особенно проявляется в трудные времена, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Русский характер и сила духа в трудные времена проявляются с особой мощью, заявил президент России Владимир Путин.

« "Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли всё, кроме одного - того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для отечества времена", - сказал Путин , выступая на параде Победы 9 мая.

Он отметил, что народ показал, что преданность родине - это высшая правота, способная сплотить миллионы людей.