В шести аргентинских городах прошло шествие "Бессмертного полка"
20:33 09.05.2026
В шести аргентинских городах прошло шествие "Бессмертного полка"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аргентинцы и россияне провели акцию "Бессмертный полк" в центре Буэнос-Айреса и еще в шести городах Аргентины.
  • Участники несли портреты родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, пели песни военных лет.
  • Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов отметил, что акция "Бессмертный полк" носит патриотический, исторический и нравственный характер.
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мая - РИА Новости. Аргентинцы и россияне провели акцию "Бессмертный полк" в центре Буэнос-Айреса и ещё в шести городах Аргентины, передает корреспондент РИА Новости.
Люди несли портреты родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, пели вместе песни военных лет.
«
"Это очень красивая акция. Я рад участвовать в ней... Это так важно, что вы храните память о своей истории. Нам, аргентинцам, стоило бы тоже организовывать подобные вещи, например, в память о войне за Мальвинские острова", - сказал РИА Новости житель Буэнос-Айреса Алехандро.
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в разговоре с журналистами отметил, что акция "Бессмертный полк" носит не только патриотический, но и глубоко исторический, нравственный характер, поскольку в русской культуре глубоко укоренена традиция почитания своих предков и воинов, защищавших Россию.
"Это очередная манифестация в поддержку наших традиционных духовно-нравственных исторических ценностей", - отметил дипломат.
"Крайне важно в семье передавать память о подвиге защитников Отечества", - отметила участница акции Валерия. Она пришла с портретом своего прадедушки. Он был пилотом, погиб под Курском, ему был всего 21 год.
Она отметила, что аргентинцы живо интересуются правдой о войне.
"Даже если кто-то не знает всей правды, они открыто интересуются и готовы выслушать, им интересно. Они действительно с большой любознательностью к этому относятся", - сказала Валерия.
В миреРоссияБуэнос-Айрес (город)АргентинаДмитрий ФеоктистовДень Победы — 2026
 
 
