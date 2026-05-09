14:22 09.05.2026 (обновлено: 14:23 09.05.2026)
В Петербурге проходит шествие "Бессмертного полка" в День Победы

© РИА Новости / Артем Пряхин | Участники акции "Бессмертный полк", посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Санкт-Петербурге
  • В Санкт-Петербурге проходит шествие «Бессмертного полка», в котором участвуют губернатор Александр Беглов и председатель законодательного собрания Александр Бельский вместе с сотнями тысяч петербуржцев.
  • Губернатор Беглов участвует в шествии с портретами своего отца и дяди, которые были героями Великой Отечественной войны.
  • Волонтеры Победы несут увеличенную копию знамени Победы, а также участники шествия проносят растяжку с наименованием республик и регионов СССР, защищавших Ленинград.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" проходит в Санкт-Петербурге, в нем принимают участие губернатор Александр Беглов и председатель законодательного собрания Александр Бельский вместе с сотнями тысяч петербуржцев, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Шествие "Бессмертного полка" проходит по Невскому проспекту. Жители Северной столицы несут портреты своих родных — воинов, тружеников тыла, жителей и защитников блокадного Ленинграда.
"Это самая важная акция в День Победы. Слова Ольги Берггольц "Никто не забыт и ничто не забыто" — это часть нашего характера, часть души Ленинграда. В каждой семье хранят память о героях. И сегодня на Невском вновь мы видим настоящее единство поколений. Это наша живая память о тех, кто сражался за нас, кто сохранил для нас этот великий город. Низкий поклон нашим ветеранам, вечная память героям",— сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Губернатор участвует в шествии с портретами отца — героя Великой Отечественной войны Дмитрия Никитовича Беглова, прошедшего с боями Халхин-Гол, Финскую, Великую Отечественную и Японскую войны, и дяди — героя Советского Союза Валентина Алексеевича Беглова, погибшего в 1945 году при взятии Бреслау (теперь это польский город Вроцлав).
Волонтеры Победы несут увеличенную копию знамени Победы. Знаменная группа — десять штандартов фронтов Красной Армии, сражавшихся с врагом в годы Великой Отечественной. Также участники шествия проносят растяжку с наименованием республик и регионов СССР, защищавших Ленинград. По уже сложившейся традиции, растяжку "Бессмертный полк" держат в руках петербургские юнармейцы.
