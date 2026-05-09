06:57 09.05.2026
День Победы остается одним из главных праздников страны, рассказал социолог

Военный парад - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Праздник Победы остается одной из наиболее значимых дат для российского общества.
  • Примерно 60 процентов россиян называют День Победы самым важным для себя праздником, на втором месте после Нового года.
  • День Победы входит в пятерку самых главных праздников для россиян.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздник Победы остается одной из наиболее значимых дат для российского общества, он входит в пятерку самых главных праздников для россиян, сообщила РИА Новости кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Социологического института РАН-ФНИСЦ РАН Мария Мацкевич.
"Да, безусловно, 9 Мая остаётся одной из наиболее значимых дат для российского общества", - рассказала она.
По словам ученого, "примерно 60 процентов россиян называют День Победы самым важным для себя праздником, на втором месте после Нового года". " В пятерке "самых главных" для россиян праздников все остальные даты отмечаются, как правило, с семьей и друзьями – 8 марта, Рождество и др", - поделилась Мацкевич.
