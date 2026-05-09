День Победы остается одним из главных праздников страны, рассказал социолог

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздник Победы остается одной из наиболее значимых дат для российского общества, он входит в пятерку самых главных праздников для россиян, сообщила РИА Новости кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Социологического института РАН-ФНИСЦ РАН Мария Мацкевич.

"Да, безусловно, 9 Мая остаётся одной из наиболее значимых дат для российского общества", - рассказала она.

По словам ученого, "примерно 60 процентов россиян называют День Победы самым важным для себя праздником, на втором месте после Нового года". " В пятерке "самых главных" для россиян праздников все остальные даты отмечаются, как правило, с семьей и друзьями – 8 марта, Рождество и др", - поделилась Мацкевич.