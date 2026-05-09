В Белогорске прошел военный парад в честь Дня Победы
05:52 09.05.2026 (обновлено: 05:57 09.05.2026)
В Белогорске прошел военный парад в честь 81-й годовщины Победы

В Белогорске Амурской области состоялся парад в честь 81-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белогорске прошел военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
  • В параде приняли участие более 700 военнослужащих Восточного военного округа и юнармейцев.
  • Белогорск — самый маленький город в России, где проводятся парады Победы, что обусловлено размещением в городе штаба общевойсковой армии Восточного военного округа.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая - РИА Новости. Военный парад с участием более 700 военнослужащих Восточного военного округа и юнармейцев прошел на центральной площади Белогорска Амурской области в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
"Всего в военном параде войск Белогорского гарнизона приняли участие около 700 человек, в том числе от Минобороны России более 430 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Под аккомпанемент музыки из песни "Священная война" рота почетного караула, состоящая из самых достойных военнослужащих артиллерийского соединения ВВО, пронесла перед ветеранами войны, тружениками тыла и почётными гостями мероприятия знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации.
Принимал парад исполняющий обязанности командующего общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-майор Алексей Поляков, командовал парадом временно исполняющий обязанности заместителя командующего армией полковник Динар Утяшев. В парадных расчетах перед жителями города прошли военнослужащие артиллерии, связи, мотострелковых подразделений, материально-технического обеспечения и сводные расчеты военнослужащих-женщин, уточнили в пресс-службе округа.
Далее в парадном строю прошли юнармейцы, учащиеся школ и образовательных учреждений города. Завершила прохождение войск коробка сводного духового оркестра Белогорского гарнизона.
По завершении торжественного прохождения, весь личный состав парада перед ветеранами, жителями и гостями города исполнил песню "Победа".
Белогорск является самым маленьким городом в России, где проводятся парады Победы. Это обусловлено размещением в городе штаба общевойсковой армии Восточного военного округа.
