В Белогорске Амурской области состоялся парад в честь 81-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне

Краткий пересказ от РИА ИИ В Белогорске прошел военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В параде приняли участие более 700 военнослужащих Восточного военного округа и юнармейцев.

Белогорск — самый маленький город в России, где проводятся парады Победы, что обусловлено размещением в городе штаба общевойсковой армии Восточного военного округа.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая - РИА Новости. Военный парад с участием более 700 военнослужащих Восточного военного округа и юнармейцев прошел на центральной площади Белогорска Амурской области в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

"Всего в военном параде войск Белогорского гарнизона приняли участие около 700 человек, в том числе от Минобороны России более 430 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Под аккомпанемент музыки из песни "Священная война" рота почетного караула, состоящая из самых достойных военнослужащих артиллерийского соединения ВВО, пронесла перед ветеранами войны, тружениками тыла и почётными гостями мероприятия знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации.

Принимал парад исполняющий обязанности командующего общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-майор Алексей Поляков, командовал парадом временно исполняющий обязанности заместителя командующего армией полковник Динар Утяшев. В парадных расчетах перед жителями города прошли военнослужащие артиллерии, связи, мотострелковых подразделений, материально-технического обеспечения и сводные расчеты военнослужащих-женщин, уточнили в пресс-службе округа.

Далее в парадном строю прошли юнармейцы, учащиеся школ и образовательных учреждений города. Завершила прохождение войск коробка сводного духового оркестра Белогорского гарнизона.

По завершении торжественного прохождения, весь личный состав парада перед ветеранами, жителями и гостями города исполнил песню "Победа".