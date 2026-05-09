Победа над германским (то есть европейским) нацизмом и над порожденным им Третьим рейхом ворвалась в нашу жизнь 81 год назад, гремя огнем и сверкая блеском стали.

На праздник, да еще такой великий, как День Победы, в России не принято приглашать. Все те, для кого вклад Советского Союза, Красной армии, братских республик — не пустые лозунги, а их собственная история, сегодня на трибунах.

На Красной площади. Наши друзья. Наши братья. По оружию и по сердцу тоже. Лидеры Белоруссии и Абхазии. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Президент Лаоса. Президент Узбекистана. Лидер Казахстана. Глава Южной Осетии. Там и сербские политики высшего ранга. И премьер Словакии. Все, кто счел своим моральным, историческим и человеческим долгом присутствовать на праздновании события, разделившего историю мира на до. И на после.

Память не знает ни государственных, ни политических, ни тем более политиканских границ. Поэтому жители Эстонии, да и не только самой Нарвы, нанимали автобусы, чтобы приехать в эту самую Нарву. Там с берега одноименной реки они слушают праздничный концерт по случаю Дня Победы. Его дают в Ивангороде.

Русские ивангородцы поставили огромные экраны и усилители, чтобы транслировать военные песни. Поют в этом импровизированном хоре оба берега. Поют, поскольку знают — без русских никакой эстонской Нарвы ни сегодня, ни тогда не было бы.

Чтобы очистить Прибалтику, ту самую, что чувствует себя обнесенной нашим "имперством", мы положили без малого 300 тысяч жизней. Только в Эстонии потери составили почти 70 тысяч красноармейцев.

Статистика и ремарки — чтобы те, кто нас сегодня ненавидит, кто нас (и речь в данном случае о фатально неблагодарных европейцах) пытается уничтожить, знали, что, если и когда нам потребуется повторить наш подвиг освобождения Европы от неонацистов, за русскими не заржавеет. Вновь. Собственно, они это видят в сводках с ЛБС в русском Донбассе.

На Великую Отечественную уходили совсем юными. Те, кого мы привыкли помнить седовласыми, но грандиозно стойкими, в основном были мальчишками, которым едва и в лучшем случае перевалило за двадцать.

Константин Симонов великие строки "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины" написал 25-летним военкором. Грудь в комплекте всех боевых наград великого режиссера (мы помним его "Балладу о солдате") Григория Чухрая — это его фронтовые подвиги, совершенные, когда ему не исполнилось и тридцати. Человеку, чьими глазами мы до сих пор видим и главные сражения Великой Отечественной, и подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии, кинодокументалисту Роману Кармену было 39 лет.

Возраст наших великих победителей — это нравственный маркер нашей общей истории. Страну, да что страну, всю Европу спасли молодые. Парни и девчата. Это важно сегодня и знать, и понимать. Потому что наша Победа над нацизмом была устремлена в будущее. Те, кто ее подарил планете, тут же отправились восстанавливать страну. Работать. Рожать детей. Жить и любить.

Возраст наших великих победителей — знак, что они не страдали никакими посттравматическими синдромами. Потому что наши победители воевали за правое дело. Они не уничтожали, не сжигали, не расстреливали. Наши великие победители и наши великие победительницы защищали. Освобождали. Возрождали.

Рост симпатий и любви к большой России был таким мощным, что реваншисты всех мастей и всех кровей очень быстро после 9 мая 1945-го решили вновь попытаться нас уничтожить.

Нам навязали гонку вооружений. Нас раздергивали на кризисы и конфликты практически по всей планете. Этим хищникам поперек горла стояло наше умение созидать. И они на дух не выносили наше умение побеждать. Зависть и злоба — два главных качества вечно проигрывающих. И тогда, в схватке с нацизмом. И сегодня, в битве с неонацизмом.

Мы — победители и умеем быть благодарными.

И сейчас, сегодня, тот самый день, в который мы говорим большое русское спасибо всем, кто был с нами в союзе и кто был нашими союзниками. Политически и прагматически или по воле совести. Мы благодарны всем, кто приближал Победу.

Партизанам Греции, Югославии и Италии. Подпольщикам Франции. Британским морякам, что вели конвои в наш Мурманск. Американской десантуре, штурмовавшей пляжи в Нормандии.

Мы не были бы собой, победителями, если бы страдали бессовестным и непростительным беспамятством.

Наша Победа жива — и торжествует сегодня, всем смертям назло, потому что мы умеем помнить.

Они, наши прекрасные и величественные все, и воины, и труженики тыла, и дети, стоявшие у станков, заменив там отцов и матерей, наши гениальные ученые, сделавшие так, что армия вышла из ВОВ не просто триумфатором, но и законодательницей моды в военном деле, — сегодня живы. Все. Без исключения.

Одержав Победу над германским (и европейским) нацизмом, они подарили бессмертие. Не только себе самим. Но и всем нам. Нашей стране. И нашей общей планете.