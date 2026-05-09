Специальная военная операция на Украине
 
16:41 09.05.2026 (обновлено: 16:49 09.05.2026)
Ушаков призвал активно работать со списками военнопленных

Ушаков призвал Россию и Украину активно работать со списками военнопленных

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сегодня службы России и Украины должны активно работать со списками военнопленных на обмен в рамках договоренностей, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее он сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
"Насколько я знаю, сегодня в течение дня службы должны активно работать со списками. И если договорятся по своим каналам, то начнется обмен, так я полагаю. Но вначале нужно провести черновую работу", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос РИА Новости.
