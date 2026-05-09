Ушаков призвал активно работать со списками военнопленных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что службы России и Украины должны активно работать со списками военнопленных на обмен.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сегодня службы России и Украины должны активно работать со списками военнопленных на обмен в рамках договоренностей, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее он сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
"Насколько я знаю, сегодня в течение дня службы должны активно работать со списками. И если договорятся по своим каналам, то начнется обмен, так я полагаю. Но вначале нужно провести черновую работу", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос РИА Новости.