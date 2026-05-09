© Фото : Федерация гребли на байдарках и каноэ России

Каноисту Петрову присудили золото на дистанции 1000 метров на Кубке мира

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российского каноиста Захара Петрова признали победителем на дистанции 1000 метров на первом этапе Кубка мира в венгерском Сегеде.

Первоначально Петров значился в итоговом протоколе соревнований на втором месте, победителем был признан чех Мартин Фукса, опередивший россиянина на 0,01 секунды. После просмотра фотофиниша организаторы приняли решение пересмотреть результаты заплыва и вручить золотые медали обоим спортсменам.

Этап в Венгрии завершится 10 мая.