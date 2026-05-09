В Петербурге прошел парад в честь Дня Победы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в субботу на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Парад войск Санкт-Петербургского гарнизона Ленинградского военного округа начался с вынесения Государственного флага РФ и Знамени Победы.

В торжественном шествии приняли участие около тысячи военнослужащих, курсантов военных вузов, университетов МЧС и МВД России.

Также по Дворцовой площади прошли военнослужащие группировки "Север", участвующие в специальной военной операции.

Парад принимал временно исполняющий обязанности командующего войсками Ленинградского военного округа Рустам Миннекаев. Командовал парадом временно исполняющий обязанности начальника штаба Ленинградского военного округа Михаил Лысенко

Перед трибунами торжественным маршем прошли офицеры управления Ленинградского военного округа. В настоящее время военнослужащие округа принимают участие в специальной военной операции.