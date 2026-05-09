Лукашенко, Токаев и Мирзиеев присутствуют на параде Победы в Москве

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, а также президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев вместе с российским лидером Владимиром Путиным присутствуют на параде Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Лидеры заняли места на центральной трибуне. Вместе с ними сидят другие зарубежные гости, а также ветераны Великой Отечественной войны.

Парад в честь Дня Победы на Красной площади в этом году проводится в усеченном формате. Ранее в Минобороны России сообщали, что суворовцы и нахимовцы, кадеты, а также колонна военной техники не будут принимать участие в мероприятии в связи с оперативной обстановкой. Парад завершится пролетом авиации.