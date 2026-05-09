10:04 09.05.2026 (обновлено: 15:00 09.05.2026)
Лукашенко, Токаев и Мирзиеев присутствуют на параде Победы в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, а также президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев присутствуют на параде Победы в Москве.
  • В Россию по случаю празднования 81-й годовщины Победы прибыли также президент Лаоса Тхонглун Сисулит, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие зарубежные гости.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, а также президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев вместе с российским лидером Владимиром Путиным присутствуют на параде Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Лидеры заняли места на центральной трибуне. Вместе с ними сидят другие зарубежные гости, а также ветераны Великой Отечественной войны.
В Россию по случаю празднования 81-й годовщины Победы прибыли президент Лаоса Тхонглун Сисулит, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, руководство Республики Сербской, в том числе президент Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич и председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
Парад в честь Дня Победы на Красной площади в этом году проводится в усеченном формате. Ранее в Минобороны России сообщали, что суворовцы и нахимовцы, кадеты, а также колонна военной техники не будут принимать участие в мероприятии в связи с оперативной обстановкой. Парад завершится пролетом авиации.
