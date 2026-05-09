10:56 09.05.2026 (обновлено: 12:33 09.05.2026)
В Дагестане состоялся парад Победы

  • В Дагестане на центральной площади Каспийска состоялся парад Победы, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
  • В параде приняли участие военнослужащие Краснознаменной Каспийской флотилии, пограничного управления ФСБ России по Дагестану, парадные расчеты войск национальной гвардии, регионального управления ФСИН и Дагестанской таможни, а также рота женщин-военнослужащих и парадный расчет «Юнармии».
  • На параде присутствовали ветераны ВОВ, участники специальной военной операции, члены семей погибших и раненых военнослужащих, руководство республики и почетные гости.
КАСПИЙСК (Дагестан), 9 мая - РИА Новости. Военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся на центральной площади дагестанского Каспийска, передает корреспондент РИА Новости.
"Внимание! Говорит и показывает Дагестан! Площадь Ленина, город Каспийск! В ознаменование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – Парад Победы!" – объявил ведущий, и в 10.00 мск прозвучали куранты.
Открыла парад знаменная группа – офицеры Краснознаменной Каспийской флотилии (КФл) под музыку песни композитора Александрова "Священная война" внесли на площадь флаг РФ и знамя Победы. Командовал парадом войск гарнизона заместитель командующего КФл контр-адмирал Анатолий Долгов, принимал парад командующий КФл вице-адмирал Олег Зверев.
Торжественным маршем по главной площади Каспийска прошли военнослужащие КФл, личный состав пограничного управления ФСБ России по Дагестану, парадные расчеты войск национальной гвардии, регионального управления ФСИН и Дагестанской таможни. Также мимо трибун со зрителями и гостями торжественным маршем прошли рота женщин-военнослужащих и парадный расчет "Юнармии".
После торжественного марша вертолеты отдельного авиационного отряда ФСБ России пронесли над площадью Каспийска флаги России и Дагестана и знамя Победы. В завершение парада военный оркестр исполнил известные военные композиции.
На параде присутствовали ветераны ВОВ, участники специальной военной операции, члены семей погибших и раненых военнослужащих, руководство республики, почетные гости.
Республика ДагестанРоссияКаспийскФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЮнармияДень Победы — 2026
 
 
