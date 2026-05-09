В Дагестане состоялся парад Победы

КАСПИЙСК (Дагестан), 9 мая - РИА Новости. Военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся на центральной площади дагестанского Каспийска, передает корреспондент РИА Новости.
Открыла парад знаменная группа – офицеры Краснознаменной Каспийской флотилии (КФл) под музыку песни композитора Александрова "Священная война" внесли на площадь флаг РФ и знамя Победы. Командовал парадом войск гарнизона заместитель командующего КФл контр-адмирал Анатолий Долгов, принимал парад командующий КФл вице-адмирал Олег Зверев.
Торжественным маршем по главной площади Каспийска прошли военнослужащие КФл, личный состав пограничного управления ФСБ России по Дагестану, парадные расчеты войск национальной гвардии, регионального управления ФСИН и Дагестанской таможни. Также мимо трибун со зрителями и гостями торжественным маршем прошли рота женщин-военнослужащих и парадный расчет "Юнармии".
После торжественного марша вертолеты отдельного авиационного отряда ФСБ России пронесли над площадью Каспийска флаги России и Дагестана и знамя Победы. В завершение парада военный оркестр исполнил известные военные композиции.
На параде присутствовали ветераны ВОВ, участники специальной военной операции, члены семей погибших и раненых военнослужащих, руководство республики, почетные гости.