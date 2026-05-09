Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин отмечал готовность встретиться с Зеленским в Москве, заявил Ушаков.
- Украинская тема обсуждалась на встрече Путина и Фицо, но премьер Словакии не передавал Путину посланий от Зеленского.
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что если Владимир Зеленский хочет встречи, Москва готова принять его, сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ушаков во время общения с журналистами прокомментировал сообщения о том, что премьер Словакии Роберт Фицо якобы может передать Путину послание Зеленского о позиции Украины по переговорам.
"Ну это старые сигналы, которые передавались через многих лиц, в том числе через Трампа. И наш президент несколько раз отвечал, что, если он (Зеленский – ред.) хочет, пожалуйста, пусть звонит в Москву, мы готовы принять, вести переговоры. Пусть звонит. Чего он передает, а потом все зависает в воздухе", - сказал Ушаков.
Ранее Ушаков сообщил, что украинская тема обсуждалась на встрече Путина и Фицо. При этом премьер Словакии не передавал президенту РФ посланий от Зеленского.