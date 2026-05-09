Мирра Андреева с трудом вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла Викторию Голубич из Швейцарии в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 7,2 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:0 в пользу россиянки, которая посеяна на турнире под восьмым номером. Голубич занимает 90-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 1 час 57 минут.
Internazionali BNL d'Italia
09 мая 2026 • начало в 20:10
Завершен
За выход в четвертьфинал Андреева поборется с бельгийкой Элизе Мертенс, имеющей 21-й номер посева.