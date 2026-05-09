Рейтинг@Mail.ru
Мирра Андреева с трудом вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме - РИА Новости Спорт, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
22:15 09.05.2026
Мирра Андреева с трудом вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме

Мирра Андреева победила Голубич и вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме

© Соцсети турнира WTA в Линце Мирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Соцсети турнира WTA в Линце
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла Викторию Голубич из Швейцарии в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Риме.
  • Встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:0 в пользу Мирры Андреевой.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла Викторию Голубич из Швейцарии в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 7,2 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:0 в пользу россиянки, которая посеяна на турнире под восьмым номером. Голубич занимает 90-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 1 час 57 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Internazionali BNL d'Italia
09 мая 2026 • начало в 20:10
Завершен
Виктория Голубич
1 : 21:66:40:6
Мирра Андреева
Календарь Турнирная таблица История встреч
За выход в четвертьфинал Андреева поборется с бельгийкой Элизе Мертенс, имеющей 21-й номер посева.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Соболенко сенсационно проиграла в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме
Вчера, 19:25
 
ТеннисСпортМирра АндрееваВиктория ГолубичЭлиз МертенсЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    М. Кецманович
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Брентфорд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Бавария
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Бетис
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала