Медведев приехал на парад Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев приехал на парад в честь Дня Победы на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости.
В Москве 9 мая состоится военный парад на Красной площади, посвященный 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин традиционно выступит с речью в ходе церемонии, сообщил ранее помощник главы государства Юрий Ушаков.
В связи с текущей оперативной обстановкой воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники не будут принимать участие в параде, сообщило ранее Минобороны России.