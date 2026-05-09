09:52 09.05.2026 (обновлено: 18:14 09.05.2026)
Медведев приехал на парад Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев приехал на парад в честь Дня Победы на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости.
В Москве 9 мая состоится военный парад на Красной площади, посвященный 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин традиционно выступит с речью в ходе церемонии, сообщил ранее помощник главы государства Юрий Ушаков.
Во время парада в составе пешей колонны пройдут военнослужащие из вузов всех видов и отдельных родов войск. Кроме того, в трансляции покажут работу бойцов в зоне спецоперации, в том числе в составе расчетов на пунктах управления РВСН, ВКС и на кораблях ВМФ.
В связи с текущей оперативной обстановкой воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники не будут принимать участие в параде, сообщило ранее Минобороны России.
