Медведев приехал на парад Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев приехал на парад в честь Дня Победы на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости.

В связи с текущей оперативной обстановкой воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники не будут принимать участие в параде, сообщило ранее Минобороны России.