23:46 09.05.2026 (обновлено: 01:24 10.05.2026)
Решающий матч сезона во французской Лиге 2 прервали из-за беспорядков

Матч Лиги 2 "Бастия" - "Ле-Ман" прервали из-за беспорядков на трибунах

  • Матч французской Лиги 2 между «Бастией» и «Ле-Маном» прервали из-за беспорядков на трибунах.
  • Болельщики начали забрасывать поле посторонними предметами после того, как счет стал 2:0 в пользу «Ле-Мана».
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Матч второго по силе дивизиона чемпионата Франции по футболу между "Бастией" и "Ле-Маном" прервали в компенсированное время из-за беспорядков на трибунах.
В концовке матча в Бастии болельщики начали забрасывать поле посторонними предметами, в том числе петардами. Это случилось после того, как счет стал 2:0 в пользу "Ле-Мана". Гости при победе оформят выход в Лигу 1, а хозяева из-за поражения вылетят в Лигу 3.
Ставший до этого победителем турнира "Труа", досрочно получив путевку в Лигу 1, завершил турнир с 67 очками. Последний раз команда выступала в Лиге 1 в сезоне-2022/23.
