В Мадриде возложили цветы к мемориалу советским добровольцам

МАДРИД, 9 мая - РИА Новости. Церемония возложения цветов к мемориалу советским добровольцам, погибшим в годы гражданской войны в Испании, состоялась на мадридском кладбище Фуэнкарраль, передает корреспондент РИА Новости.
В традиционном памятном мероприятии приняли участие дипломаты посольства России в Испании во главе с послом Юрием Клименко, а также главы и сотрудники дипломатических миссий Армении, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана.
На церемонии собрались соотечественники, а также граждане разных стран. Многие пришли вместе с родственниками, чтобы почтить память погибших и сохранить связь с историей своих семей. Участники церемонии возложили венки и цветы к мемориалу советским добровольцам.
Присутствующие читали стихи о Великой Отечественной войне, говорили о значении антифашистской борьбы и роли Испании в этой истории. Выступить могли все желающие: участники делились личными воспоминаниями, рассказывали семейные истории и подчеркивали важность сохранения исторической памяти.
Собравшиеся отметили, что церемония у мемориала проходит из года в год и остается для многих не только официальным памятным мероприятием, но и личной традицией. В завершение участники исполнили песню "День Победы".
Памятник советским добровольцам в Мадриде посвящен гражданам СССР, погибшим в Испании в годы гражданской войны 1936-1939 годов. Советские добровольцы участвовали в конфликте на стороне республиканцев, выступавших против сил диктатора Франсиско Франко.