МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев напомнил о цикличности истории, подчеркнув, что сейчас нет самостоятельного "киевского режима", как во времена Великой Отечественной войны не было одной "сильной Германии".

Комментируя в Telegram-канале значение Дня Победы сенатор отметил, что вещи важно называть своими именами. Он подчеркнул, что СССР не просто победил Германию: против Советского Союза работала "экономика и военная промышленность почти всего европейского континента", многие страны поставляли немцам оборудование и сырье.

"История циклична. И сейчас нет никакого самостоятельного "киевского режима", как не было тогда одной "сильной Германии". Но есть послушные марионетки, в которых рука все той же дружной Европы. Не "украинские ракеты что-то поразили", а "французские ракеты с американским целеопределением под руководством британских инструкторов". Но да, с украинской территории, нельзя сказать, что они совсем не при делах", - написал сенатор.

Сенатор также заявил, что Победа в 1945 году стала основой суверенитета, а последующее создание ядерного оружия - фактором стратегической безопасности России, исключающим возможность нанесения ей "стратегического поражения".