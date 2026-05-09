Косачев заявил о несамостоятельности Киева и напомнил о цикличности истории - РИА Новости, 09.05.2026
06:37 09.05.2026
Косачев заявил о несамостоятельности Киева и напомнил о цикличности истории

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о несамостоятельности нынешнего «киевского режима».
  • Сенатор подчеркнул, что Победа в 1945 году стала основой суверенитета, а создание ядерного оружия — фактором стратегической безопасности России.
  • Косачев раскритиковал попытки Прибалтики, Украины и Молдавии пересмотреть итоги Второй мировой войны.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев напомнил о цикличности истории, подчеркнув, что сейчас нет самостоятельного "киевского режима", как во времена Великой Отечественной войны не было одной "сильной Германии".
Комментируя в Telegram-канале значение Дня Победы сенатор отметил, что вещи важно называть своими именами. Он подчеркнул, что СССР не просто победил Германию: против Советского Союза работала "экономика и военная промышленность почти всего европейского континента", многие страны поставляли немцам оборудование и сырье.
"История циклична. И сейчас нет никакого самостоятельного "киевского режима", как не было тогда одной "сильной Германии". Но есть послушные марионетки, в которых рука все той же дружной Европы. Не "украинские ракеты что-то поразили", а "французские ракеты с американским целеопределением под руководством британских инструкторов". Но да, с украинской территории, нельзя сказать, что они совсем не при делах", - написал сенатор.
Сенатор также заявил, что Победа в 1945 году стала основой суверенитета, а последующее создание ядерного оружия - фактором стратегической безопасности России, исключающим возможность нанесения ей "стратегического поражения".
Кроме того, он раскритиковал попытки Прибалтики, Украины и Молдавии переосмыслить значение Дня Победы и пересмотреть итоги Второй мировой войны, назвав это фальсификацией истории.
