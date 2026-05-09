В Петербурге прошла колонна ретроавтомобилей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Колонна ретроавтомобилей прошла по Невскому проспекту в Петербурге в рамках акции "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"В рамках акции "Бессмертный полк" проходит проезд ретроавтомобилей. В колонне - 12 машин и 2 мотоцикла. Почётными пассажирами исторических машин стали ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Возглавил автоколонну "Паккард-120", который провез "Золотую Звезду" города-героя Ленинграда. Высшую награду сопровождали почётные граждане Петербурга: председатель городской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова и председатель совета Санкт‑Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Василий Волобуев. В одной из ретромашин следовал житель блокадного Ленинграда капитан первого ранга Исай Кузинец.
В пресс-службе администрации добавили, что глава Петербурга Александр Беглов пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны перед прохождением колонны.
Акция состоялась в рамках "Бессмертного полка", который проходит по Невскому проспекту. Жители Северной столицы несут портреты своих родных — воинов, тружеников тыла, жителей и защитников блокадного Ленинграда.