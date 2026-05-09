15:31 09.05.2026
В Петербурге прошла колонна ретроавтомобилей

© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-ПетербургаКолонна ретроавтомобилей на Невском проспекте в Санкт-Петербурге во время акции "Бессмертный полк"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге прошла колонна ретроавтомобилей в рамках акции «Бессмертный полк».
  • В колонне было 12 машин и 2 мотоцикла, а почетными пассажирами стали ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
  • Возглавил автоколонну «Паккард-120», который провез «Золотую Звезду» города-героя Ленинграда.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Колонна ретроавтомобилей прошла по Невскому проспекту в Петербурге в рамках акции "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"В рамках акции "Бессмертный полк" проходит проезд ретроавтомобилей. В колонне - 12 машин и 2 мотоцикла. Почётными пассажирами исторических машин стали ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Возглавил автоколонну "Паккард-120", который провез "Золотую Звезду" города-героя Ленинграда. Высшую награду сопровождали почётные граждане Петербурга: председатель городской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова и председатель совета Санкт‑Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Василий Волобуев. В одной из ретромашин следовал житель блокадного Ленинграда капитан первого ранга Исай Кузинец.
В пресс-службе администрации добавили, что глава Петербурга Александр Беглов пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны перед прохождением колонны.
Акция состоялась в рамках "Бессмертного полка", который проходит по Невскому проспекту. Жители Северной столицы несут портреты своих родных — воинов, тружеников тыла, жителей и защитников блокадного Ленинграда.
Санкт-ПетербургЛенинградЕлена ТихомироваАлександр БегловДень Победы — 2026
 
 
