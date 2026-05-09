"Будё-Глимт" выиграл Кубок Норвегии, Хайкин отразил два пенальти в серии

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Будё-Глимт" в серии пенальти обыграл "Бранн" в финале Кубка Норвегии по футболу.
Основное и дополнительное время встречи в Осло завершилось со счетом 3:3. У "Будё-Глимта" мячи забили Ула Брюнхилльсен (86-я минута) и Андреас Хельмерсен (110). В составе проигравших отличились Феликс Мюре (39), Кристалл Ингасон (40) и Йоахим Сольтведт (118, с пенальти), на седьмой минуте защитник команды Торе Педерсен срезал мяч в собственные ворота.
В серии пенальти сильнее оказались футболисты "Будё-Глимта" - 4:2. Российский голкипер команды Никита Хайкин отразил два удара.
"Вот почему мы любим футбол. В первом тайме я допустил две ошибки, но не потерял самообладание. Мои товарищи по команде очень мне помогают, поэтому это было самое меньшее, что я мог сделать", - приводит слова Хайкина TV2.
В пятницу телеканал NRK сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) отказала получившему норвежское гражданство 30-летнему Хайкину в праве выступать за сборную страны. Голкипер родился в Израиле и имеет также израильское, российское и британское гражданство. О получении голкипером норвежского паспорта стало известно в середине апреля. Ранее сообщалось, что Хайкин отказался от российского футбольного гражданства. Вратарь женат на норвежке с российскими корнями Тане Левик. Спортсмен заявлял, что хочет жить и воспитывать детей в Норвегии.
"Будё-Глимт" в третий раз в истории стал обладателем Кубка Норвегии (1975, 1993, 2026). Также клуб является четырехкратным чемпионом страны (2020, 2021, 2023, 2024).