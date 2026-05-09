Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Хайфе прошло шествие "Бессмертного полка", посвященное 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
- Участники акции пронесли плакаты с изображениями своих родственников-ветеранов и проследовали под песни военных лет по центральным улицам города.
- Генеральный консул России в Хайфе Алексей Красильников заявил, что День Победы навсегда останется символом мужества, стойкости и несокрушимой воли народов СССР.
ХАЙФА, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка", посвященное 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоялось в субботу в израильском городе Хайфа, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции пронесли плакаты воевавших родственников и проследовали под песни военных лет по центральным улицам города.
"Мы помним и чтим подвиг каждого, кто сражался на фронтах и трудился в тылу, приближая этот священный день. Пусть память о тех, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой, всегда живет в наших сердцах", - заявил Красильников перед участниками акции.