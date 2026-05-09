В Ивангороде рассказали о слушающих концерт к 9 мая жителях Нарвы

ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 9 мая - РИА Новости. Начавшийся в Ивангороде в Ленобласти концерт ко Дню Победы в этом году на набережной с эстонской стороны слушают гораздо больше жителей Нарвы, чем обычно, рассказали РИА Новости зрительницы из Ленобласти.
"Я приезжаю на этот концерт каждый год, сейчас уже в четвертый раз, и вижу, что сегодня на том берегу особенно много народа. И обычно люди продолжают подходить и после начала концерта", - сказала местная жительница Татьяна.
Ее спутница Ольга также отметила, что в этом году число слушателей "с того берега" увеличилось, хотя, по ее оценке, "их всегда много".
"Лично я отношусь к этому положительно", - добавила россиянка.
Концерт "Берега Победы" четвертый год подряд проходит в Ивангороде Ленинградской области у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы. Его видно и слышно на двух берегах реки - с российской и эстонской стороны.
В программе - выступления государственного кубанского ансамбля "Криница", группы "НА-НА", ВИА "Белорусские легенды" ("Белорусские песняры"), Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Юрия Лозы и шоу-оркестра "Стрид Бенд".