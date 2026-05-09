Хаби Алонсо выразил готовность стать главным тренером "Челси", пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хаби Алонсо выразил готовность стать главным тренером «Челси».
- Переговоры между Хаби Алонсо и представителями «Челси» состоялись на текущей неделе.
- «Челси» продолжает рассматривать и другие кандидатуры на пост главного тренера, в том числе Андони Ираола и Марку Силва.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Испанец Хаби Алонсо провел переговоры с представителями лондонского "Челси", в ходе которых выразил готовность заключить долгосрочный контракт и стать главным тренером футбольного клуба, сообщает журналист Николо Скира в соцсети X.
По информации источника, переговоры состоялись на текущей неделе. При этом клуб продолжает рассматривать и другие кандидатуры. В частности, Скира ранее сообщил, что в шорт-лист "Челси" также входят испанец Андони Ираола и португалец Марку Силва, тогда как испанец Сеск Фабрегас и итальянец Франческо Фариоли отклонили предложения лондонского клуба.
Алонсо 44 года. В январе мадридский "Реал" завершил сотрудничество с испанцем, который возглавлял команду с мая. До прихода в "Реал" специалист с октября 2022 года тренировал немецкий "Байер". В сезоне-2023/24 леверкузенский клуб под его руководством впервые в истории выиграл чемпионат Германии, а также Кубок и Суперкубок страны. Коллектив добрался до финала Лиги Европы, где уступил итальянской "Аталанте" (0:3). В мае 2024 года команда установила рекорд длительности серии без поражений с момента основания Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - 49 игр.