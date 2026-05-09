Рейтинг@Mail.ru
Хаби Алонсо выразил готовность стать главным тренером "Челси", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:38 09.05.2026
Хаби Алонсо выразил готовность стать главным тренером "Челси", пишут СМИ

Журналист Скира: Хаби Алонсо выразил готовность стать главным тренером "Челси"

© Фото : Пресс-служба ФК "Байер"Хаби Алонсо
Хаби Алонсо - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Байер"
Хаби Алонсо. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хаби Алонсо выразил готовность стать главным тренером «Челси».
  • Переговоры между Хаби Алонсо и представителями «Челси» состоялись на текущей неделе.
  • «Челси» продолжает рассматривать и другие кандидатуры на пост главного тренера, в том числе Андони Ираола и Марку Силва.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Испанец Хаби Алонсо провел переговоры с представителями лондонского "Челси", в ходе которых выразил готовность заключить долгосрочный контракт и стать главным тренером футбольного клуба, сообщает журналист Николо Скира в соцсети X.
По информации источника, переговоры состоялись на текущей неделе. При этом клуб продолжает рассматривать и другие кандидатуры. В частности, Скира ранее сообщил, что в шорт-лист "Челси" также входят испанец Андони Ираола и португалец Марку Силва, тогда как испанец Сеск Фабрегас и итальянец Франческо Фариоли отклонили предложения лондонского клуба.
Алонсо 44 года. В январе мадридский "Реал" завершил сотрудничество с испанцем, который возглавлял команду с мая. До прихода в "Реал" специалист с октября 2022 года тренировал немецкий "Байер". В сезоне-2023/24 леверкузенский клуб под его руководством впервые в истории выиграл чемпионат Германии, а также Кубок и Суперкубок страны. Коллектив добрался до финала Лиги Европы, где уступил итальянской "Аталанте" (0:3). В мае 2024 года команда установила рекорд длительности серии без поражений с момента основания Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - 49 игр.
Футболисты Манчестер Юнайтед - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Сандерленд" в матче АПЛ
Вчера, 19:05
 
ФутболСпортМарку СилваСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Хаби АлонсоАндони ИраолаСеск ФабрегасБайер 04Реал МадридБундеслигаЧелси
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    М. Кецманович
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Брентфорд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Бавария
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Бетис
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала