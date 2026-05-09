Чешский провокатор отказался встать на пьедестал с россиянином. Обиделся?

Кубок мира по гребле в венгерском Сегеде не обошелся без громкого скандала, главной фигурой которого стал чешский каноист Мартин Фукса. Олимпийский чемпион совершенно потерял самообладание, когда узнал, что победу с ним на дистанции 1000 метров разделит российский спортсмен Захар Петров. Однако глупый поступок чеха ничем тому не помог, а после этого россияне продолжили брать золотые медали Кубка мира.

Что произошло на финише

Противостояние Фуксы и Петрова стало ярким украшением этапа Кубка мира в Венгрии. На дистанции 1000 метров соперники боролись до самого финиша, на котором их разделяли какие-то миллиметры. По крайней мере, судьи определили, что Мартин опередил нашего Захара на жалкие 0,01 секунды. Обидно, но справедливо. В той же “Формуле-1” и меньшие расстояния определяют судьбу победителей гонок и квалификаций.

Однако тут в дело вмешались судьи и организаторы соревнований, которые после просмотра стандартного для таких ситуаций фотофиниша приняли решение пересмотреть результаты заплыва и вручить золотые медали сразу двум спортсменам - Фуксе и Петрову. Казалось бы, если даже видео просмотр подтвердил необходимость в двух золотых наградах, о чем тут можно вообще спорить.

Однако чешский каноист явно разозлился, что медаль придется делить с российским чемпионом и фактически устроил бойкот, проигнорировав церемонию награждения призеров этапа Кубка мира. При этом занявший третье место итальянец Габриэле Казадеи не отказался от нахождения на пьедестале с нашим парнем и прекрасно провел время. Президент Федерации каноэ России (ФКР) Евгений Архипов в беседе с РИА Новости подробно рассказал, что же там произошло.

« "Борьба была настолько напряженная, что международной федерацией каноэ было принято решение выдать две золотые медали, поскольку разница по правилам может быть не более 0,005 секунды между спортсменами - это ничего, статистическая погрешность. Очень рады, что Захар не проиграл олимпийскому чемпиону 2024 года Мартину Фуксе. Для нас это очень большое продвижение вперед. Захар Петров молодой, но перспективный спортсмен. То, что Фукс принял решение не выходить на церемонию награждения, неприятно. Но в данной ситуации вышел наш спортсмен и получил золото. Для нас это важнее ", - сказал Архипов

Чех откровенно психанул

Сложно не согласиться с главой ФКР , потому что обращать внимание на подобные провокации абсолютно бессмысленно. Да и хуже в таких ситуациях инициирующие такое поведение спортсмены делают только самим себе. Фуксе же наверняка обидно еще и по той причине, что у них с Петровым давнее противостояние, которое в последнее время заканчивается не в пользу чеха.

На Олимпийских играх в Париже Фукса был сильнее и стал чемпионом, а Захар финишировал тогда на обидном четвертом месте. Но здесь вполне можно найти объективные причины, потому что россияне не так давно до этого получили нейтральные статусы и в целом гораздо меньше конкурентом соревновались на международной арене.