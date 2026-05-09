Гранат дал совет Тюкавину, как лучше уехать из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат выразил надежду, что нападающий клуба Константин Тюкавин выиграет трофей с «Динамо», прежде чем уехать в зарубежный клуб.
- Агент футболиста Алексей Сафонов заявил, что приоритетом для Тюкавина в случае ухода из «Динамо» является чемпионат Испании.
- Гранат считает, что Тюкавину стоит ориентироваться на пример вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, а не полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, который пропустил большую часть сезона из-за повреждений.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший защитник московского "Динамо" Владимир Гранат в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что нападающий "бело-голубых" Константин Тюкавин выиграет трофей со столичной командой, прежде чем уедет в зарубежный клуб.
Тюкавину 23 года. Нападающий является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2021 года. Ранее агент футболиста Алексей Сафонов заявил РИА Новости, что приоритетом для Тюкавина в случае ухода из "Динамо" является чемпионат Испании.
"Хотелось бы, чтобы Константин выиграл трофей с "Динамо" и стал лучшим игроком чемпионата или лучшим бомбардиром России и только после этого уехал в более сильный чемпионат. Если взять пример того же Матвея Сафонова, мне кажется, Константин сможет справиться", - сказал Гранат.
Также экс-футболист ответил на вопрос о том, может ли с Тюкавиным повториться ситуация, как с российским полузащитником "Реал Сосьедад" Арсеном Захаряном. Футболист испанского клуба в текущем сезоне провел 16 матчей в Ла Лиге и пропустил большую часть сезона-2024/25 из-за повреждений.
"Я буду больше опираться на пример вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова", - сказал Гранат.
