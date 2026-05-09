В Госдуме заявили, что парад Победы в Москве проводится для всего мира

- Парад Победы в Москве, по заявлению заместителя председателя Госдумы Бориса Чернышова, проводится для всего мира.
- Чернышов отметил, что в России всегда рады лидерам государств и людям, которые приезжают в Москву на 9 Мая.
В Луганской Народной Республике акция "Бессмертный полк" прошла на территории мемориального комплекса "Партизанская стоянка".
По улице Ленина в Томске прошел традиционный митинг-парад, после которого тысячи горожан присоединились к "Бессмертному полку".
Во Владивостоке "Бессмертный полк" собрал более семи тысяч участников.
Перед колонной "Бессмертного полка" во Владивостоке военнослужащие пронесли 80-метровую георгиевскую ленту.
В Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное шествие парадных расчетов. После этого колонны "Бессмертного полка" прошли от улицы Озерновской в сторону памятника Ленину.
Праздничный митинг после шествия "Бессмертного полка" в День Победы в Великой Отечественной войне в селе Большие Сыры в Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края.
Пассажиры в метро Екатеринбурга перед началом акции "Бессмертный полк".
Шествие в Екатеринбурге возглавили глава Свердловской области Денис Паслер, полпред президента в УрФО Артем Жога и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Участники несли портреты своих предков, ветеранов Великой Отечественной Войны, а также родственников, погибших в ходе СВО.
Шествие во Владивостоке завершилось у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота". Участники возложили цветы и почтили память героев минутой молчания.
Участники акции "Бессмертный полк" в Петропавловске-Камчатском.
Акция "Бессмертный полк" прошла на территории посольства России в Анкаре. К акции присоединились многие представители стран СНГ. Посол России в Турции Сергей Вершинин рассказал, что памятные акции в честь Дня Победы проходят в разных городах Турции, в том числе в Анталье, Стамбуле и Трабзоне.
Актриса Мария Кожевникова (слева) доставила "Огонь памяти" в Пекин и приняла участие в шествии "Бессмертного полка" на территории посольства России. Она отметила, что сохранение памяти о Победе в Великой отечественной войне зависит от каждого, важно передать ее следующим поколениям.
Сотни участников акции "Бессмертный полк" возложили цветы к Вечному огню и обелиску Победы на площади Победы в центре Минска.
Участники акции в израильской Хайфе пронесли плакаты воевавших родственников и проследовали под песни военных лет по центральным улицам города. В акции принял участие генконсул России в Хайфе Алексей Красильников.
Акция "Бессмертный полк" прошла на главной улице Куала-Лумпура. Шествие двигалось от посольства России до Русского дома, на территории которого находится обелиск в память о героях Великой Отечественной.
