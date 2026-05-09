Гуфф пробилась в четвертый круг турнира в Риме

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в четвертый круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
В матче третьего раунда посеянная под третьим номером Гауфф обыграла занимающую 72-е место в мировом рейтинге аргентинку Солану Сьерру со счетом 5:7, 6:0, 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа 10 минут. По ходу решающего сета американка уступала 0:3 с двумя брейками.
