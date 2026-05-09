Жительница Эстонии рассказала о поездке в Россию на День Победы

ИВАНГОРОД (Ленинградская область), 9 мая - РИА Новости. Жительница эстонского города Нарва рассказала РИА Новости, что приехала в Россию, чтобы навестить родственников и отметить День Победы, женщина простояла в очереди на КПП "Ивангород" несколько часов.

По словам собеседницы агентства, время ожидания в очереди желающих попасть в Россию составляло около 2-3 часов. "Будем отмечать День Победы. Съездим к памятникам, на концерт сходим", - рассказала она.