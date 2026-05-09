Жительница Эстонии рассказала о поездке в Россию на День Победы - РИА Новости, 09.05.2026
07:29 09.05.2026 (обновлено: 08:02 09.05.2026)
© Sputnik Ближнее зарубежье/Telegram — Очередь на пропускном пункте Нарва – Ивангород
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница эстонского города Нарва приехала в Россию, чтобы навестить родственников и отметить День Победы.
  • На пункте пропуска «Ивангород» со стороны Эстонии фиксируется скопление людей, время ожидания в очереди составляет около 2–3 часов.
  • В Ивангороде Ленинградской области 9 мая пройдет концерт «Берега Победы», посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
ИВАНГОРОД (Ленинградская область), 9 мая - РИА Новости. Жительница эстонского города Нарва рассказала РИА Новости, что приехала в Россию, чтобы навестить родственников и отметить День Победы, женщина простояла в очереди на КПП "Ивангород" несколько часов.
Накануне Северо-Западное таможенное управление сообщило РИА Новости, что скопление людей фиксируется со стороны Эстонии на пункте пропуска в Россию "Ивангород".
По словам собеседницы агентства, время ожидания в очереди желающих попасть в Россию составляло около 2-3 часов. "Будем отмечать День Победы. Съездим к памятникам, на концерт сходим", - рассказала она.
Женщина добавила, что приехала в Ивангород вместе с мужем и детьми.
В Ивангороде Ленинградской области традиционно 9 мая пройдет концерт "Берега Победы", посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Концерт пройдет у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, его будет видно и слышно на двух берегах реки - с российской и эстонской стороны.
