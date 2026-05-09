Брат Эпштейна заявил, что тот не мог покончить с собой

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Брат скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Марк считает, что тот не мог покончить с собой, а предполагаемая предсмертная записка бизнесмена была написана не им.

В четверг газета New York Times написала, что федеральный суд США обнародовал предсмертную записку, которую якобы написал Эпштейн . По информации издания, записка хранилась среди документов по делу сокамерника Эпштейна Николаса Тартальоне. Он заявил, что нашел эту записку в графическом романе в июле 2019 года после первой попытки Эпштейна покончить с собой.

"Я знал Джеффа всю жизнь. Если бы он собирался покончить с собой и написать предсмертную записку, он адресовал бы ее кому-то, а не писал бы общие прощальные слова. Я не куплюсь на это", - заявил Марк в интервью журналу National Enquirer

Он утверждает, что на теле Эпштейна были и другие "синяки", которые в управлении старшего судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка якобы проигнорировали. Брат покойного добавил, что предстоящая публикация результатов независимой экспертной проверки результатов вскрытия "убедительно" докажет, что Джеффри "не мог покончить с собой".

"Во время июльского инцидента сокамерник напал на Джеффри, тот сообщил об этом, рассказал об этом своему адвокату, а потом отказался от своих слов, заявив, что не помнит, что произошло, потому что боялся мести", - рассказал брат финансиста.