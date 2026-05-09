Брат Эпштейна заявил, что тот не мог покончить с собой

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Брат скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Марк считает, что тот не мог покончить с собой, а предполагаемая предсмертная записка бизнесмена была написана не им.
В четверг газета New York Times написала, что федеральный суд США обнародовал предсмертную записку, которую якобы написал Эпштейн. По информации издания, записка хранилась среди документов по делу сокамерника Эпштейна Николаса Тартальоне. Он заявил, что нашел эту записку в графическом романе в июле 2019 года после первой попытки Эпштейна покончить с собой.
"Я знал Джеффа всю жизнь. Если бы он собирался покончить с собой и написать предсмертную записку, он адресовал бы ее кому-то, а не писал бы общие прощальные слова. Я не куплюсь на это", - заявил Марк в интервью журналу National Enquirer.
Он утверждает, что на теле Эпштейна были и другие "синяки", которые в управлении старшего судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка якобы проигнорировали. Брат покойного добавил, что предстоящая публикация результатов независимой экспертной проверки результатов вскрытия "убедительно" докажет, что Джеффри "не мог покончить с собой".
"Во время июльского инцидента сокамерник напал на Джеффри, тот сообщил об этом, рассказал об этом своему адвокату, а потом отказался от своих слов, заявив, что не помнит, что произошло, потому что боялся мести", - рассказал брат финансиста.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.