15:07 09.05.2026
Морозов стал главным тренером сборной России по дзюдо

Морозов сменил Макарова на посту главного тренера сборной России по дзюдо

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Морозов назначен на пост главного тренера сборной России по дзюдо.
  • Виталий Макаров покинул пост главного тренера по личным обстоятельствам.
  • Дмитрий Морозов — бронзовый призер чемпионата Европы 1998 года, имеет большой опыт работы в команде и признан Европейским союзом дзюдо лучшим мужским тренером года в 2016 году.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы 1998 года Дмитрий Морозов назначен на пост главного тренера сборной России по дзюдо, сообщается в Telegram-канале Федерации дзюдо России.
Он сменил на этом посту Виталия Макарова, покинувшего должность по личным обстоятельствам.
"Виталий Валерьевич Макаров - чемпион мира, много лет проработавший в тренерском штабе и возглавлявший команду, - принял решение покинуть пост по личным обстоятельствам. Президиум Федерации его просьбу удовлетворил, поблагодарив за все сделанное для команды, пожелав ему самого лучшего. Новым главным тренером назначен Дмитрий Евгеньевич Морозов — человек, который сегодня руководит резервом и имеет большой опыт работы в команде, в том числе под руководством Эцио Гамба. И сейчас он постоянно работает бок о бок со сборной. Мы убеждены: олимпийский опыт Дмитрия Евгеньевича, его профессионализм и человеческие качества позволят сделать следующий шаг в развитии нашего олимпийского дзюдо", - заявил президент ФДР Сергей Соловейчик.
Морозову 52 года. В бытность спортсменом был двукратным чемпионом Европы среди юниоров, бронзовым призером юниорского чемпионата мира и бронзовым призером чемпионата Европы 1998 года среди взрослых. В 2000 году он представлял Россию на Олимпиаде в Сиднее.
После завершения спортивной карьеры Морозов перешел на тренерскую работу. Осенью 2012 года он возглавил мужскую сборную России, затем работал с женской командой, а в последнее время руководил резервом национальной сборной. В 2016 году Европейский союз дзюдо признал Морозова лучшим мужским тренером года.
