Морозов стал главным тренером сборной России по дзюдо

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы 1998 года Дмитрий Морозов назначен на пост главного тренера сборной России по дзюдо, сообщается в Telegram-канале Федерации дзюдо России.

После завершения спортивной карьеры Морозов перешел на тренерскую работу. Осенью 2012 года он возглавил мужскую сборную России, затем работал с женской командой, а в последнее время руководил резервом национальной сборной. В 2016 году Европейский союз дзюдо признал Морозова лучшим мужским тренером года.