Группировка войск "Центр" отразила восемь атак ВСУ за сутки

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Центр" за прошедшие сутки во время объявленного перемирия отразили восемь атак ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял до 320 военнослужащих и танк, сообщает Минобороны России.