Группировка войск "Центр" отразила восемь атак ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки «Центр» отразили восемь атак ВСУ за сутки.
- Атаки были отражены в ДНР и Днепропетровской области во время объявленного перемирия.
- Потери ВСУ составили до 320 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Центр" за прошедшие сутки во время объявленного перемирия отразили восемь атак ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял до 320 военнослужащих и танк, сообщает Минобороны России.
В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00.00 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в МО РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" отразили восемь атак подразделений двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торское, Кучеров Яр, Новый Донбасс, Шевченко, Ленина, Сергеевка, Новоалександровка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны.
22 июня 2022, 17:18