Известный агент предположил, что Гусев останется главным тренером "Динамо"

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил РИА Новости, что московское "Динамо", вероятнее всего, оставит Ролана Гусева в качестве главного тренера команды, отметив, что в будущем многие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) будут заинтересованы в его услугах.