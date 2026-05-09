Известный агент предположил, что Гусев останется главным тренером "Динамо"
13:04 09.05.2026 (обновлено: 13:08 09.05.2026)
Известный агент предположил, что Гусев останется главным тренером "Динамо"

Селюк: "Динамо" может оставить Гусева на посту главного тренера

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил РИА Новости, что московское "Динамо", вероятнее всего, оставит Ролана Гусева в качестве главного тренера команды, отметив, что в будущем многие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) будут заинтересованы в его услугах.
После ухода Валерия Карпина в ноябре Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых". В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26. Ранее генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что руководство примет решение по Гусеву по итогам сезона.
"Думаю, Гусева оставят на посту главного тренера. Он показал себя как специалист, у которого виден прогресс. Надо понимать, что он только начал свой путь в качестве главного тренера и сразу в большой команде. Естественно, ему может немного не хватать опыта, но он придет со временем", - сказал Селюк.
"Динамо" сделало правильный выбор, поставив на Гусева. Он ничем не хуже, чем тот же Личка. Команда при нем выглядит хорошо и достойно. Ролан свой и доказал, что является достаточно грамотным тренером, который будет развиваться, и со временем многие клубы РПЛ будут в нем заинтересованы. Он не дал повода тем экспертам в кавычках, которые пытаются от зависти всунуть палки в колеса. Считаю, что Ролан один из немногих российских тренеров, которые вызывают положительные эмоции", - добавил он.
СпортРолан ГусевДмитрий СелюкВалерий КарпинДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
