17:28 09.05.2026 (обновлено: 18:18 09.05.2026)
Эстонцы в Нарве пришли на набережную, чтобы послушать концерт в Ивангороде

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотни жителей Нарвы пришли на набережную, чтобы послушать концерт ко Дню Победы в Ивангороде.
  • В этом году там развернули самую большую копию Знамени Победы размером 48 на 22 метра.
ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 9 мая — РИА Новости. Сотни жителей Нарвы пришли на набережную, чтобы послушать концерт ко Дню Победы в Ивангороде в Ленинградской области.
Эстонцы традиционно собираются на этом месте — оттуда открывается хороший обзор на противоположный, российский берег реки.
"Скоро еще подтянутся, как и каждый год, идут и идут", — рассказала РИА Новости одна из зрительниц из города Сланцы.
Те, кто хотел отметить праздник в России, заранее приехали в Ивангород.
Концерт "Берега Победы" проходит четвертый год подряд. В этот раз там развернули самую большую копию Знамени Победы размером 48 на 22 метра.
По данным телеканала Life, сегодня утром эстонцы и иностранные туристы также собрались на набережной, чтобы посмотреть трансляцию праздничного парада, запущенную в Ивангороде.
 
В миреИвангородНарваРоссияТатьяна БулановаСосо ПавлиашвилиЮрий ЛозаДень Победы — 2026Ленинградская область
 
 
