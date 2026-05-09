Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Эстонцы в Нарве пришли на набережную, чтобы послушать концерт в Ивангороде

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотни жителей Нарвы пришли на набережную, чтобы послушать концерт ко Дню Победы в Ивангороде.

В этом году там развернули самую большую копию Знамени Победы размером 48 на 22 метра.

ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 9 мая — РИА Новости. Сотни жителей Нарвы пришли на набережную, чтобы послушать концерт ко Дню Победы в Ивангороде в Ленинградской области.

Эстонцы традиционно собираются на этом месте — оттуда открывается хороший обзор на противоположный, российский берег реки.

"Скоро еще подтянутся, как и каждый год, идут и идут", — рассказала РИА Новости одна из зрительниц из города Сланцы

Те, кто хотел отметить праздник в России , заранее приехали в Ивангород.

Концерт "Берега Победы" проходит четвертый год подряд. В этот раз там развернули самую большую копию Знамени Победы размером 48 на 22 метра.

По данным телеканала Life, сегодня утром эстонцы и иностранные туристы также собрались на набережной, чтобы посмотреть трансляцию праздничного парада, запущенную в Ивангороде.