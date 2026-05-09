Торжественные мероприятия в честь Дня Победы прошли в Черкесске

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На центральной площади Черкесска в субботу состоялись митинг и торжественное прохождение марша воинских частей и подразделений Черкесского гарнизона, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба правительства региона.

В торжественных мероприятиях приняли участие глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, руководители и представители органов государственной власти, силовых, правоохранительных, надзорных структур, общественных и ветеранских организаций, участники специальной военной операции и члены их семей, представители духовенства, казачества, молодежных и патриотических объединений, жители и гости республики.

Перед началом торжественного мероприятия на площади были выстроены парадные расчеты военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, представителей военно-патриотических клубов, казачества и молодежных организаций республики.

Командовал прохождением торжественного марша военный комиссар Карачаево-Черкесской Республики полковник Сергей Белобородов. Военком рапортовал главе республики о готовности подразделений к проведению митинга и парада. Темрезов поздравил военнослужащих и жителей Карачаево-Черкесии с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В своем выступлении на митинге глава региона подчеркнул, что День Победы остается священной датой, объединяющей поколения, а подвиг народа-победителя — нравственным ориентиром для всей страны.

"Этот день — самый священный в календаре государственных памятных дат. С каждым годом мы все больше осознаем масштаб подвига, совершенного нашими предками. Вся страна и наша родная республика в едином порыве склоняют головы перед героизмом поколения победителей. Победа, добытая в кровопролитных сражениях и выкованная изнурительным трудом в тылу, — это больше, чем историческая дата. Это фундамент единства нашего многонационального и многоконфессионального общества. В нем сосредоточены: наша гордость — это триумф Победы над нацизмом и спасение мира от фашистской угрозы и наша память – это личный вклад каждого жителя Карачаево-Черкесии", - подчеркнул Темрезов.

Особые слова благодарности глава Карачаево-Черкесии адресовал ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, подчеркнув, что именно поколение победителей является главным нравственным ориентиром для современной России. В своем выступлении руководитель региона также отметил мужество и самоотверженность участников специальной военной операции, которые сегодня достойно продолжают ратные традиции своих дедов и прадедов, защищая интересы и безопасность страны.

Память павших защитников Отечества участники мероприятия почтили минутой молчания.