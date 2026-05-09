Хоккеисты "Авангарда" вернулись в Омск после проблем с вылетом из Ярославля

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Авангард" вернулся в Омск, несмотря на проблемы с вылетом из Ярославля после матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против местного "Локомотива", сообщается в Telegram-канале "ястребов".
"В Омске сегодня светло даже ночью - от улыбок наших "ястребов", которых встретили как победителей. Уставших, вымотанных, разбитых обидным поражением в сложнейшей серии - вы дарите нашим игрокам любовь, которая наполнит их силой для новых важных побед", - подчеркивается в публикации.
В среду "Локомотив" на своем льду во втором овертайме обыграл "Авангард" в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 4:3 и вышел в финал турнира, одержав победу в серии - 4-3. В четверг омский клуб сообщил, что не может покинуть Ярославль из-за закрытия аэропорта. Утром пятницы команда сообщила, что все еще находится в Ярославле и пытается организовать вылет из Москвы. Позднее стало известно, что "Авангард" на автобусе выехал в столицу, а затем вылетел в Омск из Шереметьево.