Рейтинг@Mail.ru
Президент ФКР прокомментировал отказ чеха выйти на награждение с россиянами - РИА Новости Спорт, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 09.05.2026 (обновлено: 17:28 09.05.2026)
Президент ФКР прокомментировал отказ чеха выйти на награждение с россиянами

Архипов: неприятно, что чех не вышел на награждения с россиянами

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЕвгений Архипов
Евгений Архипов - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Федерации каноэ России Евгений Архипов назвал неприятным решение олимпийского чемпиона чеха Мартина Фуксы не присутствовать на церемонии награждения за победу на этапе Кубка мира в Венгрии.
  • После просмотра фотофиниша организаторы приняли решение пересмотреть результаты заплыва на 1000 метров и вручить золотые медали обоим спортсменам — россиянину Захару Петрову и чеху Мартину Фуксе.
  • Евгений Архипов отметил, что российские спортсмены поддержали золотыми медалями День Победы.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Федерации каноэ России (ФКР) Евгений Архипов в разговоре с РИА Новости назвал неприятным решение олимпийского чемпиона чеха Мартина Фуксы не присутствовать на церемонии награждения за победу на этапе Кубка мира в Венгрии.
Ранее Петрова признали победителем на дистанции 1000 метров на первом этапе Кубка мира в венгерском Сегеде. Первоначально Петров значился в итоговом протоколе соревнований на втором месте, победителем был признан Фукса, опередивший россиянина на 0,01 секунды. После просмотра фотофиниша организаторы приняли решение пересмотреть результаты заплыва и вручить золотые медали обоим спортсменам.
"Была олимпийская дистанция, где концентрация сильных спортсменов гораздо выше. Борьба была настолько напряженная, что международной федерацией каноэ было принято решение выдать две золотые медали, поскольку разница по правилам может быть не более 0,005 секунды между спортсменами - это ничего, статистическая погрешность. Очень рады, что Захар не проиграл олимпийскому чемпиону 2024 года Мартину Фуксе", - сказал Архипов.
"Для нас это очень большое продвижение вперед. Захар Петров молодой, но перспективный спортсмен. То, что Фукс принял решение не выходить на церемонию награждения, неприятно. Но в данной ситуации вышел наш спортсмен и получил золото. Для нас это важнее", - добавил он.
Архипов отметил, что российские спортсмены поддержали золотыми медалями День Победы.
"Что касается 200 метров, то Сергей Свинарев в прошлом году выступал еще на первенстве мира среди молодежи. На этой же дистанции у него была золотая медаль. Золото по взрослым тоже значимое событие. День Победы мы поддержали успехами наших спортсменов", - заключил Архипов.
Гребля на байдарках и каноэ - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Российские каноисты Свинарев и Петров завоевали золото на этапе Кубка мира
Вчера, 12:10
 
Евгений АрхиповВенгрия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    М. Кецманович
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Брентфорд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Бавария
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Бетис
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала