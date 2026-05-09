Президент ФКР прокомментировал отказ чеха выйти на награждение с россиянами

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Федерации каноэ России (ФКР) Евгений Архипов в разговоре с РИА Новости назвал неприятным решение олимпийского чемпиона чеха Мартина Фуксы не присутствовать на церемонии награждения за победу на этапе Кубка мира в Венгрии.

Ранее Петрова признали победителем на дистанции 1000 метров на первом этапе Кубка мира в венгерском Сегеде. Первоначально Петров значился в итоговом протоколе соревнований на втором месте, победителем был признан Фукса, опередивший россиянина на 0,01 секунды. После просмотра фотофиниша организаторы приняли решение пересмотреть результаты заплыва и вручить золотые медали обоим спортсменам.

"Была олимпийская дистанция, где концентрация сильных спортсменов гораздо выше. Борьба была настолько напряженная, что международной федерацией каноэ было принято решение выдать две золотые медали, поскольку разница по правилам может быть не более 0,005 секунды между спортсменами - это ничего, статистическая погрешность. Очень рады, что Захар не проиграл олимпийскому чемпиону 2024 года Мартину Фуксе", - сказал Архипов

"Для нас это очень большое продвижение вперед. Захар Петров молодой, но перспективный спортсмен. То, что Фукс принял решение не выходить на церемонию награждения, неприятно. Но в данной ситуации вышел наш спортсмен и получил золото. Для нас это важнее", - добавил он.

Архипов отметил, что российские спортсмены поддержали золотыми медалями День Победы.