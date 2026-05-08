На акцию "Бессмертный полк" в Женеве доставили частичку Вечного огня

ЖЕНЕВА, 8 мая - РИА Новости. Напротив штаб-квартиры ООН в Женеве прошла акция "Бессмертный полк", куда была доставлена частичка Вечного огня из Александровского сада в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Частичку огня доставили байкеры из Цюрихского отделения "Ночных волков". Его торжественно принял генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.
"В настоящее время доставить огонь сухопутным путем через всю Европу — это подвиг и это лучшая память о тех, кто отдал свои жизни в 1941-1945 годах. День Победы — это большое и важное событие для каждого из нас. В каждой семье были те, кто отдал жизни в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами. День Победы — это великий праздник торжества гуманизма над нацизмом", - сказал Попов.
На акцию в центре Женевы пришло множество граждан России, которые захотели поделиться воспоминаниями о великом подвиге Советского народа и принесли портреты своих родственников, воевавших в годы Второй мировой.
"Мой отец был русский, а мать — немка. Мою собаку зовут Фёдор в честь Достоевского. Сегодня я должна быть в Москве. В прошлом году на 9 мая я была в Волгограде. Душой я с вами. Вы знаете, я перестала общаться со многими своими друзьями, потому что они против России, и я не могу это принять. То, что происходит сегодня, что Россию пытаются отовсюду выгнать, — это ужасно. Все это делается исключительно из-за денег, а Германия сегодня подталкивает к третьей мировой войне", - сказала она.
На акции танцевали русские народные танцы, исполняли песни военных лет под аккордеон и раздавали всем желающим георгиевские ленточки - символ победы советского народа над нацизмом.