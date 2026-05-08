На акцию "Бессмертный полк" в Женеве доставили частичку Вечного огня

ЖЕНЕВА, 8 мая - РИА Новости. Напротив штаб-квартиры ООН в Женеве прошла акция "Бессмертный полк", куда была доставлена частичка Вечного огня из Александровского сада в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.

Женеве Игорь Попов. Частичку огня доставили байкеры из Цюрихского отделения "Ночных волков". Его торжественно принял генеральный консул России

"В настоящее время доставить огонь сухопутным путем через всю Европу — это подвиг и это лучшая память о тех, кто отдал свои жизни в 1941-1945 годах. День Победы — это большое и важное событие для каждого из нас. В каждой семье были те, кто отдал жизни в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами. День Победы — это великий праздник торжества гуманизма над нацизмом", - сказал Попов.

На акцию в центре Женевы пришло множество граждан России, которые захотели поделиться воспоминаниями о великом подвиге Советского народа и принесли портреты своих родственников, воевавших в годы Второй мировой.

Но среди участников также были и иностранцы. Как рассказала РИА Новости Вера, которая родилась и всю жизнь прожила в Германии , каждый год на празднование Победы она приезжает в Москву , но в этом году поехать не получилось.

"Мой отец был русский, а мать — немка. Мою собаку зовут Фёдор в честь Достоевского. Сегодня я должна быть в Москве. В прошлом году на 9 мая я была в Волгограде . Душой я с вами. Вы знаете, я перестала общаться со многими своими друзьями, потому что они против России, и я не могу это принять. То, что происходит сегодня, что Россию пытаются отовсюду выгнать, — это ужасно. Все это делается исключительно из-за денег, а Германия сегодня подталкивает к третьей мировой войне", - сказала она.