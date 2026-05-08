Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. После переговоров с русскими американцы могут понять, что лучшим вариантом для них остается максимальный отказ от поддержки режима Владимира Зеленского, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Русские просто говорят американцам: "Смотрите, вы продолжаете вкладывать свои ресурсы в этого коррумпированного Владимира Зеленского, которого вы сами недолюбливаете, <…> он проиграл войну за вас, вы это знаете. Если вам пришлось поступиться интересами в Персидском заливе, если вы готовы отказаться от своих позиций там, то, конечно же, вы можете сделать то же самое и с Украиной". <…> Американцы, вероятно, наконец придут к пониманию того, что в их собственных интересах наилучшей политикой в отношении Украины будет отказ от всякого участия в этом конфликте", — рассказал эксперт.
На прошлой неделе по инициативе Москвы состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что из вопросов международной повестки дня основное внимание главы государств уделили ситуации вокруг Ирана и Персидского залива. По его словам, лидеры также обсудили тему Украины и согласились, что Владимир Зеленский пытается затянуть конфликт.
Хозяин Белого дома ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с Путиным.