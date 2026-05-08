Рейтинг@Mail.ru
"Он проиграл войну": на Западе сообщили о мощном ударе по Зеленскому из США - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:58 08.05.2026
"Он проиграл войну": на Западе сообщили о мощном ударе по Зеленскому из США

Меркурис: лучшей стратегией для США в отношении Украины стало дистанцирование

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский
Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что после переговоров с русскими американцы могут прийти к пониманию того, что отказ от поддержки Владимира Зеленского будет в их интересах.
  • По его словам, российская сторона могла донести до американской, что дальнейшее вложение ресурсов США в коррумпированное руководство Украины бессмысленно, так как Зеленский уже проиграл войну.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. После переговоров с русскими американцы могут понять, что лучшим вариантом для них остается максимальный отказ от поддержки режима Владимира Зеленского, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
«
"Русские просто говорят американцам: "Смотрите, вы продолжаете вкладывать свои ресурсы в этого коррумпированного Владимира Зеленского, которого вы сами недолюбливаете, <…> он проиграл войну за вас, вы это знаете. Если вам пришлось поступиться интересами в Персидском заливе, если вы готовы отказаться от своих позиций там, то, конечно же, вы можете сделать то же самое и с Украиной". <…> Американцы, вероятно, наконец придут к пониманию того, что в их собственных интересах наилучшей политикой в отношении Украины будет отказ от всякого участия в этом конфликте", — рассказал эксперт.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
На Западе ужаснулись принятому Киевом решению накануне 9 Мая
01:07
На прошлой неделе по инициативе Москвы состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что из вопросов международной повестки дня основное внимание главы государств уделили ситуации вокруг Ирана и Персидского залива. По его словам, лидеры также обсудили тему Украины и согласились, что Владимир Зеленский пытается затянуть конфликт.
Хозяин Белого дома ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с Путиным.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Загнан в угол". Дерзкая выходка Зеленского вызвала возмущение на Западе
Вчера, 15:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПерсидский заливВладимир ЗеленскийАлександр МеркурисВладимир ПутинМоскваУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала