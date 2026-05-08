WADA подтвердило, что в релизе МОК упоминаются обвинения в адрес Логиновой

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что речь в релизе Международного олимпийского комитета (МОК) касательно обеспокоенности по поводу российской антидопинговой системы идет об обвинениях в адрес главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой.

Ранее МОК объявил, что отменяет рекомендации по ограничениям для белорусских спортсменов, но оставляет в силе приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР). Также организация выразила озабоченность в связи с проверкой WADA в отношении российской антидопинговой системы. Прежде газета New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что WADA получило неофициальные сведения о том, что Логинова якобы была причастна к попыткам сокрытия результатов допинг-тестов на Олимпиаде в Сочи. Сама глава РУСАДА ранее заявляла РИА Новости, что не получала каких-либо обвинений от WADA и ей нечего скрывать. Президент МОК Кирсти Ковентри заявила на пресс-конференции в четверг, что МОК будет работать с WADA по вопросу потенциальных допинговых обвинений в адрес России.

« "WADA 18 апреля 2026 года обратило внимание на обвинения в адрес руководителя Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и антидопинговой системы России. Серьезно отнесясь к этим обвинениям, WADA немедленно уведомило свой независимый отдел разведки и расследований (I&I). С декабря 2025 года отдел WADA I&I расследует еще одно серьезное обвинение, выдвинутое известным источником против того же лица в РУСАДА. Поскольку отдел WADA I&I работает независимо, руководство WADA не располагает подробной информацией об этом расследовании, которое продолжается", - сообщили РИА Новости в пресс-службе WADA, отвечая на вопрос о том, об изучении организацией какой именно информации идет речь в релизе МОК.

"Между тем, РУСАДА остается лишенным статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу с 2020 года - после того, как WADA выявило широкомасштабные манипуляции с данными, полученными из московской антидопинговой лаборатории. На данный момент это привело к наложению санкций на 302 спортсменов, участвовавших в российской институционализированной допинговой схеме, подробности которой были обнародованы в июле 2016 года после независимого расследования Макларена, проведенного WADA", - добавили в организации.

Сама Логинова в четверг заявила, что в заявлении МОК четко обозначено, что вопрос восстановления ОКР с антидопинговыми расследованиями не связан.