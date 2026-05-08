"Это крайне поучительно": Винер рассказала о своей мечте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирина Винер призналась, что надеется вывести свои спортивно-театральные постановки на всероссийский и международный уровень.
- 10 мая она представит гала-концерт "Сказ о доблести и чести — 2", приуроченный к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости, Анастасия Панина. Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер призналась РИА Новости, что надеется вывести свои спортивно-театральные постановки на всероссийский и международный уровень.
Винер 10 мая представит гала-концерт "Сказ о доблести и чести - 2", приуроченный к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В постановке примут участие олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы из целого ряда видов спорта, которые выступят под аккомпанемент симфонического оркестра и звезд оперной сцены – солистов Большого и Мариинского театров.
«
"Я была бы очень рада представить это на различных площадках как в нашей стране, так и за рубежом, поскольку это крайне поучительно для молодежи и для всех, кто интересуется историей российского государства", - сказала Винер.
Отвечая на вопрос, как в постановке удалось достичь баланса между женственным видом спорта – художественной гимнастикой – и военной тематикой концерта, Винер отметила:
«
"Союз мужчины и женщины определен всевышним, поэтому сила мужчин приходит через женщин - все это взаимосвязано. Я эту связь чувствую очень хорошо, поэтому приглашаю и женские, и мужские виды спорта. Тем более что сегодня ритмическая гимнастика это и мужской вид спорта, а карате, бокс и борьба, в свою очередь, стали полноправными женскими дисциплинами".
Заслуженный тренер России подчеркнула, что удовлетворена своей нынешней творческой деятельностью. "Это тоже спорт, это культура и красота, а искусство - это своего рода спорт, где нужно показывать высшие результаты. Все взаимосвязано", - подытожила Винер.
РИА Новости выступает информационным партнером гала-концерта "Сказ о доблести и чести - 2".
Ирина Винер представит гала-концерт, приуроченный ко Дню Победы
28 апреля, 17:29