Ушаков: Путин и Трамп обсуждали возможность перемирия на время праздников

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Договоренность о перемирии с Украиной на время празднования Дня Победы президент России Владимир Путин обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Ушаков подчеркнул, что "договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США".
"Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом", - добавил помощник российского президента.
Он отметил, что эта инициатива "идет в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы"
"Важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом, нашему святому празднику", - добавил Ушаков.